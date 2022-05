FESTIVAL SEMAINE EXTRA – LE BAISER COMME PREMIÈRE CHUTE

2022-05-07 17:00:00 – 2022-05-07 19:00:00 Avec ce spectacle, sélectionné l’an dernier par le Club Programmation, Anne Barbot donne sa propre lecture de l’Assommoir d’Émile Zola. Pour elle, ce roman emblématique du XIXème siècle, qui met en scène un couple en butte à la précarité et à l’exclusion, est toujours d’actualité. Son défi en adaptant l’histoire de Gervaise et Coupeau ? Parvenir à faire entendre la complexité d’une épopée avec seulement deux acteurs.rices et une musicienne au plateau. Pari réussi ! dernière mise à jour : 2022-03-19 par

