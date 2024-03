Festival se passer le mot HDW Que le texte Josselin, samedi 16 mars 2024.

C’est l’histoire d’un jeune poète qui rêve d’écrire le plus beau texte du monde. Appliquant un savoir méthodique, il va rapidement se heurter aux aléas de la création. Chacun de ses brouillons est adressé au public et permet d’aborder, outre l’écriture, des thèmes d’utilité publique parmi lesquels la violence sociale, l’amour et la recherche (vaine) de l’absolu. A 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16

Salle de l’Ecusson

Josselin 56120 Morbihan Bretagne poleculturel@ploermelcommunaute.bzh

