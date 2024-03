Festival Se passer le mot Grand Tournoi Slam rue de l’écusson Josselin, samedi 16 mars 2024.

Festival Se passer le mot Grand Tournoi Slam rue de l’écusson Josselin Morbihan

C’est un des rendez-vous incontournable du festival ! Une soirée privilégiée pour découvrir toute la richesse de la scène slam française. Ce grand tournoi slam verra s’affronter les équipes de Ploërmel Communauté, Bordeaux, Nantes et Reims et deux nouvelles équipes Granville et Trédrez-Locquémeau. Autre nouveauté, l’animation du tournoi sera 100% féminine avec aux commandes Si Carlota hey et Cloachette de l’Association Slam Connexion de Rennes. Gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

rue de l’écusson Salle l’Ecusson

Josselin 56120 Morbihan Bretagne

L’événement Festival Se passer le mot Grand Tournoi Slam Josselin a été mis à jour le 2024-03-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande