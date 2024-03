Festival se passer le mot Cercle des poètes disparus Josselin, jeudi 14 mars 2024.

Une soirée qui s’inspire d’une scène du film Le Cercle des Poètes Disparus. On se retrouve dans un endroit gardé secret, et chacun déclame les textes de son choix, qui peuvent être personnels ou avoir été écrits par d’autres. Le but est de partager de la poésie. Prenez une lampe de poche, une paire de grosses chaussettes, un plaid ou une couverture… et vos poèmes préférés ! Devant la Mairie de Josselin. Gratuit. A 19h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:30:00

fin : 2024-03-14

Mairie

Josselin 56120 Morbihan Bretagne poleculturel@ploermelcommunaute.bzh

