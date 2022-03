Festival se passer le mot : Alexis HK – Solo playground Ploërmel, 25 mars 2022, Ploërmel.

Festival se passer le mot : Alexis HK – Solo playground Ploërmel

2022-03-25 – 2022-03-25

Ploërmel Morbihan Ploërmel

Alexis HK est sorti de la torpeur de « Comme un ours » – spectacle à la croisée du conte, du one man et du

concert mis en scène par Nicolas Bonneau – pour se diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation. Avec

« Bobo Playground », son prochain album à paraître ce printemps 2022, l’auteur à la plume joueuse et toujours

aiguisée, s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût

exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée. A 20h30

poleculturel@ploermelcommunaute.bzh +33 2 97 74 08 21 http://www.arthmael.bzh/

dernière mise à jour : 2022-03-03 par