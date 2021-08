Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Festival Scopitone – Cultures électroniques et arts numériques Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 19e édition – du 8 au 19 septembre 2021.Après une année d’absence, le festival Scopitone revient du 8 au 19 septembre 2021. S’il mue, une nouvelle fois, son ADN reste intact ! Pour cette 19e édition, le festival prendra ses quartiers dans dix lieux nantais, et proposera des installations, lives & performances, conférences, ateliers et ciné-concerts jeune public. Stereolux sera l’écrin d’une exposition de dix-sept installations nommée “Hyper Nature” interrogeant notre rapport à la nature… des questionnements prolongés par Les Rendez-vous du Labo. Au Jardin des plantes, sera proposée une œuvre immersive. Le Warehouse accueillera, quant à lui, quatre soirées de lives et performances (dont deux sont à l’étude pour passer en format debout) faisant, plus que jamais, la part belle aux croisements entre musiques électroniques et arts numériques. Le festival s’étendra jusqu’au Pôle étudiant pour une soirée de concerts, ou encore au Planétarium y présentant une création spécialement conçue pour dôme. La génération Alpha pourra elle aussi faire sa plongée dans les cultures numériques à travers des spectacles et activités en famille. Une édition de Scopitone qui a résolument choisi d’exister, sous toutes ses formes. Un parti pris qui montre une faculté, du festival et des artistes, à s’adapter et à se renouveler en toutes circonstances (et jusqu’au bout !). Programme complet sur www.stereolux.org/scopitone-2021 Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 4 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes

