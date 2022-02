Festival Science en livre 2022 les transitions énergétiques Lilliad / Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ateliers Lecture plaisir par « Lire et faire lire, Ligue de l’enseignement » de 4 à 8 ans, « La transition énergétique » spectacle de cirque participatif et ludique par la « Compagnie Badinage Artistique », à partir de 5 ans, « La science en histoires » par « La création continue », à partir de 7 ans, Électricité, d’où viens-tu ? par « les électrons libres », à partir de 6 ans, La Batterie : De la centrale électrique à la prise de courant, la filière électrique en quelques manipulations, par le « Forum départemental des Sciences », à partir de 7 ans, Les modes de vie en transition , par « Sociotopie », à partir de 8 ans De la levure dans le moteur !, par « l’Institut régional de recherche Charles Viollette », à partir de 8 ans La photosynthèse c’est lumineux ! par « l’Université de Lille – Département de Biologie- », à partir de 8 ans Comment fonctionnent une voiture électrique ? par « Physifolies », à partir de 8 ans Électricité : une énergie sous tension ! par « Forum départemental des sciences », à partir de 8 ans L’énergie, quèsaco ? : par « les électrons libres », à partir de 11 ans Lecture critique et amusante par « Sylvain Billiard », Maître de Conférences en Biologie, Université de Lille, à partir de 14 ans En savoir plus : [[http://www.dev.scienceenlivre.org/programme-festival-2022-les-transitions-energetiques/](http://www.dev.scienceenlivre.org/programme-festival-2022-les-transitions-energetiques/)](http://www.dev.scienceenlivre.org/programme-festival-2022-les-transitions-energetiques/) Des ateliers ludiques gratuits, adaptés en fonction du public, des conférences, un catalogue critique de livres de vulgarisation scientifique et la journée des professionnels de la lecture Lilliad / Villeneuve d’Ascq 2 Av. Jean Perrin Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

