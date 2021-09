Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Festival “Scènes en vert” Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Festival “Scènes en vert” Dijon, 4 octobre 2021, Dijon. Festival “Scènes en vert” 2021-10-04 – 2021-10-08

Dijon Côte-d’Or Dijon Scènes en Vert questionne la Biodiversité Dernier pari en date par le Théâtre de l’Espoir, le Festival Scènes en Vert naît à l’initiative de son directeur Pierre LAMBERT en janvier 2018.

La compagnie dijonnaise y affiche ses convictions envers l’écologie en donnant la parole à des spécialistes de théâtre, cinéastes, politiques, scientifiques et universitaires, passionnés par ce défi majeur du 21ème siècle et engagés pour la protection du vivant. Une véritable réflexion sur le thème de la biodiversité avec les acteurs d’aujourd’hui est ainsi proposée au cours d’une semaine de conférences, débats, projections, spectacles, documentaires et interventions scolaires. La culture et les écritures contemporaines se mettent au service de l’éveil des consciences. TARIFS 2021 : voir programme complet sur http://www.theatre-espoir.com/programmation-2/ +33 3 80 66 42 98 http://www.theatre-espoir.com/ Scènes en Vert questionne la Biodiversité Dernier pari en date par le Théâtre de l’Espoir, le Festival Scènes en Vert naît à l’initiative de son directeur Pierre LAMBERT en janvier 2018.

La compagnie dijonnaise y affiche ses convictions envers l’écologie en donnant la parole à des spécialistes de théâtre, cinéastes, politiques, scientifiques et universitaires, passionnés par ce défi majeur du 21ème siècle et engagés pour la protection du vivant. Une véritable réflexion sur le thème de la biodiversité avec les acteurs d’aujourd’hui est ainsi proposée au cours d’une semaine de conférences, débats, projections, spectacles, documentaires et interventions scolaires. La culture et les écritures contemporaines se mettent au service de l’éveil des consciences. TARIFS 2021 : voir programme complet sur http://www.theatre-espoir.com/programmation-2/ dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Ville Dijon lieuville 47.32698#5.04299