Festival « Scènes Chorégraphiques » MJC du Chemin-Vert Le Sillon Caen, samedi 6 avril 2024.

Festival « Scènes Chorégraphiques » MJC du Chemin-Vert Le Sillon Caen Calvados

Pour la 26ème édition du festival Scènes Chorégraphiques, la Compagnie Nejma vous donne rendez-vous pour deux représentations de les 6 et 7 avril au Sillon.

Le programme

Ce festival est avant tout des rencontres de danse, et surtout des rencontres entre danseurs, de cultures parfois tellement différentes. Quand la vibration orientale rencontre le frappé indien, qui lui-même rencontre l’énergie du hip hop et la précision du street jazz… C’est là en avril 2024 !

La Compagnie Nejma

La compagnie a été créée en 2003 par Véronique Ben Ahmed. Elle propose un répertoire de créations diverses, tout public, jeune public, et petite enfance. Avec ces diverses expériences et rencontres, la Compagnie Nejma représente la Ville de Caen dans ses voyages en France et à l’étranger Allemagne, Belgique, Dubaï, Grèce, Maroc, Tunisie, U.S.A…

Tout public. Infos et réservations 06 81 45 62 14 – cie.nejma@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

MJC du Chemin-Vert Le Sillon 1 Rue d’Isigny

Caen 14000 Calvados Normandie cie.nejma@gmail.com

L’événement Festival « Scènes Chorégraphiques » Caen a été mis à jour le 2024-03-28 par Calvados Attractivité