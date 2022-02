FESTIVAL SCÈNES AU BAR – VECCHI E BRUTTI Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

FESTIVAL SCÈNES AU BAR – VECCHI E BRUTTI Thionville, 19 mars 2022, Thionville. FESTIVAL SCÈNES AU BAR – VECCHI E BRUTTI Pub OL’BARRELS 1 rue du Luxembourg Thionville

2022-03-19 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-19 13:00:00 13:00:00 Pub OL’BARRELS 1 rue du Luxembourg

Thionville Moselle La vie est parfois mal faite. Prenez les Vecchi e Brutti, le Créateur a choisi de les faire tomber en Lorraine plutôt qu’à Chicago. Une déconvenue dont cette bande d’affreux, sales et méchamment bons musiciens a vite su prendre son parti. Celui du rythm’n’soul, du rock qui déménage, du swing qi fait battre le cœur et les pieds. Pour leur venue à « Scènes au bar », Flavio (chant), Florent (guitare) et Carmelo (basse) viendront aussi accompagnés de leur chaise. Celle qui sert de batterie à leur ami Pierrot -le 4e complice. Un concert rafraichissant à l’heure de l’apéro, ça ne se refuse pas. Pub OL’BARRELS 1 rue du Luxembourg Thionville

