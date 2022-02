FESTIVAL SCÈNES AU BAR – UN METRE DE PASTIS Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

FESTIVAL SCÈNES AU BAR – UN METRE DE PASTIS Thionville, 12 mars 2022, Thionville. FESTIVAL SCÈNES AU BAR – UN METRE DE PASTIS Brasserie Saint-François 72 Avenue Albert Ier Thionville

2022-03-12 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-12 20:30:00 20:30:00 Brasserie Saint-François 72 Avenue Albert Ier

Thionville Moselle Il est celui que le Festival a le plus… invité, aimé, applaudi (à travers ses 20 éditions). Pascal Tourain avait don c toute sa place dans cette édition-anniversaire 2022. Et le revoilà prêt à descendre un mètre de pastis et plonger dans l’ivresse des buveurs de bons mots. A la santé de ce géant, venez trinquer nombreux. Brasserie Saint-François 72 Avenue Albert Ier Thionville

Brasserie Saint-François 72 Avenue Albert Ier

