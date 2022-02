FESTIVAL SCÈNES AU BAR – UN DERNIER POUR LA ROUTE Hayange Hayange Catégories d’évènement: Hayange

Hayange Moselle Manuel Pratt commence là où les autres s’arrêtent. Dans son nouvel opus, le voilà qui dévoile ses craintes de comédien avant un spectacle, et ses trucs pour briser ce maudit trac. Lui, hypocondriaque, il nous tend la main avant de se rendre en consultation, parle de sa peur de vieillir, de changer d’allure et de ce monde autour de lui -vraiment- malade.

Autodérision sur son cas, ironie sur la société : le regard de Manu Pratt est acerbe, mais juste. Grinçant mais tellement drôle. Café La Bascule 71 rue de Wendel Hayange

