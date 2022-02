FESTIVAL SCÈNES AU BAR – SATURNE Boulange Boulange Catégories d’évènement: Boulange

Moselle

Enfiler le costume d'un autre, vivre ses rêves en vrai ou s'inventer des destins singuliers… Autant de scénarios que le comédien Pépito Matéo (éternel agité du verbe) a décidé de rassembler dans ce nouveau spectacle.

Des histoires urbaines, des histoires de vie comme de mort, des histoires de hasard qui s'inventent leurs propres trajectoires au gré de rencontres fortuites, d'étranges coïncidences, de carrefours et de rendez-vous. Le conteur s'autorise toutes les sorties de route pour mieux retomber sur ses pieds dans un récit plein d'humanité. Des histoires gigognes dont on se délecte avec gourmandise jusqu'à la révélation finale.

