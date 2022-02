FESTIVAL SCÈNES AU BAR – QUELLE VIE Serémange-Erzange, 12 mars 2022, Serémange-Erzange.

FESTIVAL SCÈNES AU BAR – QUELLE VIE Café de la Poste 127 rue Charles de Gaulle Serémange-Erzange

2022-03-12 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-12 23:00:00 23:00:00 Café de la Poste 127 rue Charles de Gaulle

Serémange-Erzange Moselle Serémange-Erzange

« Quelle vie » est un cabaret contemporain qui emmène et promène dans les interrogations de notre existence, offre un regard sur soi et sur les autres. Une dénonciation poétique et humoristique de la société où rares sont celles et ceux qui cherchent à donner du sens à l’existence.

Accompagnés de leurs chants, d’une guitare et d’un accordéon, un gars et deux filles racontent ainsi leur drôle de vie faite de forces, convictions et douceurs. Revigorant.

Café de la Poste 127 rue Charles de Gaulle Serémange-Erzange

dernière mise à jour : 2022-01-31 par