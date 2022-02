FESTIVAL SCÈNES AU BAR – LES BALLES POPULAIRES Knutange Knutange Catégories d’évènement: Knutange

Moselle

FESTIVAL SCÈNES AU BAR – LES BALLES POPULAIRES Knutange, 12 mars 2022, Knutange. FESTIVAL SCÈNES AU BAR – LES BALLES POPULAIRES Bar Le Siège 30 rue de la république Knutange

2022-03-12 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-12 21:00:00 21:00:00 Bar Le Siège 30 rue de la république

Knutange Moselle Knutange Entre jonglerie, récit et improvisations, vous entrez dans l’univers de Gorky. Gorky, c’est un personnage qui voyage, beaucoup, qui rencontre du monde, plein, qui s’arrête, qui fait rêver. Pour cela, il jongle avec les balles et les bons sentiments, les massues et les joies, ses souvenirs et ses espoirs. Touchant, drôle, émouvant et surtout INOUBLIABLE, promis. Patrick Loyat

