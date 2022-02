FESTIVAL SCÈNES AU BAR – ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange

FESTIVAL SCÈNES AU BAR – ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE Nilvange, 10 mars 2022, Nilvange. FESTIVAL SCÈNES AU BAR – ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE GUEULARD PLUS 3 rue Victor Hugo Nilvange

2022-03-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-10 22:30:00 22:30:00 GUEULARD PLUS 3 rue Victor Hugo

Nilvange Moselle Nilvange Le féminisme peut-il être drôle? C’est tout l’enjeu de ce spectacle. Suite à l’affaire Strauss Kahn en 2011, la comédienne Trinidad a eu l’idée de revisiter l’histoire de la condition féminine en France, des années 50 à nos jours à travers trois lignées de femmes : Marcelle, France et Giovanna (l’ouvrière, la bourgeoise et la 3e issue de la classe moyenne). Ces trois femmes au destin différent ont toutefois un point commun : elles ont travaillé pendant la guerre et ont gardé la nostalgie d’une indépendance « éphémère ».

Ce spectacle, sous forme de voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une Simone qui veille à rappeler au public les dates majeures qui ont jalonné cette évolution faite de combats, de désirs et de doutes vers la quête de l’égalité. GUEULARD PLUS 3 rue Victor Hugo Nilvange

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Nilvange Autres Lieu Nilvange Adresse GUEULARD PLUS 3 rue Victor Hugo Ville Nilvange lieuville GUEULARD PLUS 3 rue Victor Hugo Nilvange Departement Moselle

Nilvange Nilvange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nilvange/

FESTIVAL SCÈNES AU BAR – ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE Nilvange 2022-03-10 was last modified: by FESTIVAL SCÈNES AU BAR – ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE Nilvange Nilvange 10 mars 2022 Moselle Nilvange

Nilvange Moselle