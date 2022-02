FESTIVAL SCÈNES AU BAR – ELYSEE MÔA Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Revoilà le clown Clov, celui qui avait déjà ravi deux années de suite le public du festival Scènes au bar, avec son spectacle « Le Tourneseul ». Mais élection présidentielle approchant, le voilà qui s’est mis dans la tête d’être candidat…

Les textes du spectacle marient avec bonheur poésie, tendresse et utopie de ce drôle de clown-poète qui n’a rien perdu de son innocence d’enfance et de sa malice politique. Thionville

