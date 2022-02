FESTIVAL SCÈNES AU BAR – CLAUDETTE EN DIRECT Knutange Knutange Catégories d’évènement: Knutange

Moselle

FESTIVAL SCÈNES AU BAR – CLAUDETTE EN DIRECT Knutange, 12 mars 2022, Knutange. FESTIVAL SCÈNES AU BAR – CLAUDETTE EN DIRECT Hôtel-bar Le Remotel 75 rue de la République Knutange

2022-03-12 – 2022-03-12 Hôtel-bar Le Remotel 75 rue de la République

Knutange Moselle Quand Claudette Fuzeau s’invite quelque part, elle passe rarement (jamais) inaperçue. Elle n’y peut rien, c’est la faute à sa langue si bien pendue… Souvent décalées, ses interventions ne manquent pourtant jamais de vérités. Et cela en toutes circonstances, quitte même à ce que ce bout de femme se glisse dans le costume d’un guide touristique, d’une conférencière ou d’une experte ès tous les sujets de la terre… De l’énergie qui revigore, une franchise qui rafraichit : que demander de plus? Hôtel-bar Le Remotel 75 rue de la République Knutange

