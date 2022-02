FESTIVAL SCÈNES AU BAR – CHANSONS PAUVRES À RIMES RICHES Uckange Uckange Catégories d’évènement: Moselle

FESTIVAL SCÈNES AU BAR – CHANSONS PAUVRES À RIMES RICHES Café Le Pressoir 22 rue Jeanne d'Arc Uckange

2022-03-18

Uckange Moselle Uckange Pour ce spectacle, Tonycello plonge dans le répertoire de Brassens, Brel, Barbara, Bobby Lapointe et bien d’autres pointures du refrain savoureux. Seul en scène avec son violoncelle, ce chansonnier clownesque manie humour et archet de concert. Tonique et revivifiant. Café Le Pressoir 22 rue Jeanne d’Arc Uckange

