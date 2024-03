Festival Saveurs théâtrales Salle des fêtes Puy-Saint-Martin, jeudi 21 mars 2024.

Festival Saveurs théâtrales Salle des fêtes Puy-Saint-Martin Drôme

Ce festival se veut être une vitrine de la création et du travail des troupes amateurs et professionnelles de Puy-Saint-Martin et de ses environs.

15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21 20:30:00

Salle des fêtes Place de la Mairie

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes aarpsm26@gmail.com

L’événement Festival Saveurs théâtrales Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2024-03-16 par Montélimar Tourisme Agglomération