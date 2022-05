FESTIVAL SAPERLIPOPETTE 2022 Montpellier, 7 mai 2022, Montpellier.

FESTIVAL SAPERLIPOPETTE 2022 Montpellier

2022-05-07 12:00:00 12:00:00 – 2022-05-08

Montpellier Hérault

Après deux ans d’absence pour cause sanitaire, le festival jeune public ouvre ses portes les 7 et 8 mai prochains. Le temps d’un week-end, petits et grands sont invités à partager les joies artistiques et bucoliques du Domaine d’O.

Pour profiter pleinement de cette 23ème édition, un plus grand nombre de spectacles en accès libre, 7 dont 2 déambulations sur 14 en tout et 17 découvertes sont au programme.

Infos pratiques :

Ouverture de la billetterie mardi 12 avril à 14h

7 spectacles payants au tarif unique de 7€

7 spectacles en accès libre

Après deux ans d’absence pour cause sanitaire, le festival jeune public ouvre ses portes les 7 et 8 mai prochains. Le temps d’un week-end, petits et grands sont invités à partager les joies artistiques et bucoliques du Domaine d’O.

+33 800 20 01 65

Après deux ans d’absence pour cause sanitaire, le festival jeune public ouvre ses portes les 7 et 8 mai prochains. Le temps d’un week-end, petits et grands sont invités à partager les joies artistiques et bucoliques du Domaine d’O.

Pour profiter pleinement de cette 23ème édition, un plus grand nombre de spectacles en accès libre, 7 dont 2 déambulations sur 14 en tout et 17 découvertes sont au programme.

Infos pratiques :

Ouverture de la billetterie mardi 12 avril à 14h

7 spectacles payants au tarif unique de 7€

7 spectacles en accès libre

Dominique BINET

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-11 par