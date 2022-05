Festival Saperli’poètes : One poet show Saint-Martin-de-Lixy, 14 mai 2022, Saint-Martin-de-Lixy.

Festival Saperli’poètes : One poet show Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-de-Lixy

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle des fêtes Le Bourg

Saint-Martin-de-Lixy Saône-et-Loire Saint-Martin-de-Lixy

EUR Sa poésie, héritage de ses aïeuls peuls, à la fois rythme et mélodie, ouvre au monde. Inspiré des mots des anciens et des racines de sa terre natale, chaque texte est un ode à la tradition. Mélangeant les genres et les cultures, Souleymane Diamanka transcende le verbe de sa voix chaude et grave dans chacun de ses spectacles où l’émotion et la technique font corps avec celle des images du fond de scène et de la bande son émergeant des limbes de son enfance.

Face à son public, Souleymane jongle avec les mots comme avec les balles qui inondent la scène et invite le spectateur au voyage et à oser.

cc@brionnaissudbourgogne.fr +33 3 85 26 52 20

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-de-Lixy

