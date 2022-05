Festival Saperli’poètes : L’utopie des arbres La Clayette, 10 mai 2022, La Clayette.

Festival Saperli’poètes : L’utopie des arbres La Clayette

2022-05-10 – 2022-05-10

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette

EUR En évoquant le mode des arbres, Alexis Louis-Lucas fait sauter l’écorce des apparences pour faire jaillir la sève poétique du Beau, du Simple, du Vrai.

Baigné de lumière, il creuse les sillons de sa vie dans la sciure de nos émotions, quelque part entre humour, labeur et splendeur. L’Utopie des arbres touche le public en plein coeur par le talent de son auteur-comédien.

A la fois poète, philosophe et “Grincheux”, le tourneur sur bois, joué par Alexis, emmène le public dans ses étonnements, ses doutes et ses souvenirs. C’est émouvant, très drôle et le public a bien du mal à redescendre sur terre.

Plus qu’un spectacle sur les liens entre les générations, sur la construction d’un enfant, vous embarquerez pour une excursion poétique à l’esthétique envoûtante, un récit poignant et de l’humour tout en subtilité.

La Clayette

dernière mise à jour : 2022-04-12 par