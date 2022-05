Festival Saperli’poètes : L’art et la manière Saint-Igny-de-Roche, 15 mai 2022, Saint-Igny-de-Roche.

Festival Saperli’poètes : L’art et la manière Salle des fêtes Le Bourg Saint-Igny-de-Roche

2022-05-15 – 2022-05-15 Salle des fêtes Le Bourg

Saint-Igny-de-Roche Saône-et-Loire Saint-Igny-de-Roche

EUR L’art et la manière propose une formule inédite en 3 temps où petits et grands se retrouvent à l’intérieur d’une installation poétique, inspirée de Gustav Klimt.

1/ S’initier à l’Art, en évoquant l’œuvre de l’artistes, et en s’interrogeant sur ce que l’on voit, et notre ressenti pour mieux présenter les émotions qui ont animé l’artiste dans sa création.

2/ Ecouter Séverine, comédienne, racontant le conte initiatique du poète perse Farid Al-Dîn Attâr écrit au XIIème siècle : la Conférence des Oiseaux.

3/ Passer à l’acte avec Rachel, artiste plasticienne qui propose de réaliser une œuvre d’art : elle orchestre une performance artistique collective de 45min et le chef-d’œuvre apparaît ! La peinture, le fusain ou le pastel sec seront utilisés pour créer les paysages, des motifs ou les portraits “à la manière de Klimt”.

Un travail sur la matière et la lumière sera exploré.

