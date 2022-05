Festival Saperli’poètes : Cantando al sol Châtenay, 13 mai 2022, Châtenay.

Festival Saperli’poètes : Cantando al sol Le Bourg Esplanade Châtenay

2022-05-13 – 2022-05-13 Le Bourg Esplanade

Châtenay Saône-et-Loire Châtenay

EUR Le trio Vidala porte le verbe et le regard aigus des figures – notamment féminines – qui ont forgé la grandeur de la chanson sud-américaine (Violeta Parra, Victor Jara, Mercedes Sosa, etc.)

Dans ce concert de la “Nueva Cancion”, il ne s’agit pas seulement de collecter et réinterpréter un répertoire paré des innombrables atours mélodiques et rythmiques de la chacarera, zamba, milonga, danza criolla ou cancion india…

Il s’agit aussi, plus que jamais, de continuer à défendre un certain art de vivre et de voir le monde. Soudé autour de la voix altière de Séverine Soulayres, la formation entretient la flamme d’une chanson populaire exigeante, qui refuse de baisser les armes et affirme qu’en toutes choses la multitude mérite le meilleur.

Vidala tire son nom d’une forme de folklore argentin qui célèbre les grands paysages andins comme les espaces intérieurs de leurs habitants.

Le Bourg Esplanade Châtenay

dernière mise à jour : 2022-04-12 par