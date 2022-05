Festival Saoû chante Mozart – Lever de Soleil à Quatre Mains Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

2022-07-11 07:00:00 07:00:00 – 2022-07-11

Saou Drôme Saou EUR Mozart – Variations pour piano à quatre mains en sol majeur KV. 501



Mozart – Sonate n°11 “Rondo alla Turca” KV. 331



Ravel – Ma mère l’Oye pour piano à quatre mains



Philippe Cassard, Nathanaël Gouin, piano Saou

