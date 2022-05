Festival Saoû chante Mozart – DIVA EN FORÊT : NATALIE DESSAY Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Festival Saoû chante Mozart – DIVA EN FORÊT : NATALIE DESSAY Saou, 11 juillet 2022, Saou. Festival Saoû chante Mozart – DIVA EN FORÊT : NATALIE DESSAY Saou

2022-07-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-11

Saou Drôme EUR L’immense artiste lyrique nous fait l’honneur de sa venue à Saoû dans un répertoire dont elle s’est formidablement emparée ces dernières années. Saou

