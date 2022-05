Festival Saoû chante Mozart – Concerts d’Ouverture Eurre Eurre Catégories d’évènement: Drôme

Eurre

Festival Saoû chante Mozart – Concerts d’Ouverture Eurre, 8 juillet 2022, Eurre. Festival Saoû chante Mozart – Concerts d’Ouverture Eurre

2022-07-08 – 2022-07-08

Eurre Drôme EUR La cour du Château d’Eurre à Saoû sera l’écrin idéal pour découvrir toutes les facettes du génie de Mozart pour les claviers.Le jeune virtuose du pianoforte Justin Taylor ouvrira la soirée en jouant des pages visionnaires. Eurre

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Eurre Autres Lieu Eurre Adresse Ville Eurre lieuville Eurre Departement Drôme

Eurre Eurre Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eurre/

Festival Saoû chante Mozart – Concerts d’Ouverture Eurre 2022-07-08 was last modified: by Festival Saoû chante Mozart – Concerts d’Ouverture Eurre Eurre 8 juillet 2022 Drôme Eurre

Eurre Drôme