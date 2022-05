FESTIVAL SANG GÊNE by Règles Élémentaires Pavillon des Canaux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FESTIVAL SANG GÊNE by Règles Élémentaires Pavillon des Canaux, 28 mai 2022, Paris. Du samedi 28 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 20h00

. gratuit

À l’occasion de la journée internationale de l’hygiène menstruelle, on vous propose de se retrouver tout un weekend pour parler de notre sujet préféré : les règles ! À l’occasion de la journée internationale de l’hygiène menstruelle, on vous propose de se retrouver tout un weekend pour parler de notre sujet préféré : les règles ! Ce mini festival, on l’a vraiment pensé comme un événement où tout le monde peut venir sans aucune crainte, sans jugement, pour échanger, réfléchir, s’amuser… Le tout à travers différentes thématiques liées aux règles qui rythmerons le week-end. Entrée gratuite, inscription sur l’eventbrite. Règles Élementaires, première association française de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles lance la première édition de son festival SANG GENE Au programme, deux jours d’animations et discussions autour de notre sujet préféré, les règles ! On abordera des thématiques liées aux règles avec divers invité·es. Pavillon des Canaux 39 Quai de Loire 75019 Paris Contact : www.eventbrite.fr/e/billets-sang-gene-le-festival-qui-change-les-regles-by-regles-elementaires-330444778227

Règles élémentaires Sans Gêne

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pavillon des Canaux Adresse 39 Quai de Loire Ville Paris lieuville Pavillon des Canaux Paris Departement Paris

Pavillon des Canaux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

FESTIVAL SANG GÊNE by Règles Élémentaires Pavillon des Canaux 2022-05-28 was last modified: by FESTIVAL SANG GÊNE by Règles Élémentaires Pavillon des Canaux Pavillon des Canaux 28 mai 2022 Paris Pavillon des Canaux Paris

Paris Paris