Festival SALVE Passages centre d’art contemporain Troyes, vendredi 31 mai 2024.

Festival SALVE Le festival rassemble dans le jardin sur un week-end des pratiques plastiques de la performance, c’est-à-dire des œuvres qui, à la fois, sont des sculptures autonomes et le support de pratiques de l’… 31 mai – 2 juin Passages centre d’art contemporain Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T18:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T12:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le festival rassemble dans le jardin sur un week-end des pratiques plastiques de la performance, c’est-à-dire des œuvres qui, à la fois, sont des sculptures autonomes et le support de pratiques de l’art en mouvement. (Art de la scène, lectures, chant, …)

Salve prend pour point de départ, le jardin d’hiver du centre d’art, construit comme un seuil faisant le lien entre l’intérieur et l’extérieur, guidant le.la visiteur.ice vers le parc arboré, symbolisé par un majestueux Gingko Biloba planté en 1862.

Ainsi, des formes plastiques sont mêlées à des pratiques de l’écriture et de l’oralité au sein de cette exposition, en débutant par 3 jours de festival prenant place dans le jardin du centre d’art du 31 mai au 2 juin.

Ce dernier opus de la saison propose d’explorer plus particulièrement les pratiques performatives de collaboration ou de convivialité, de lien social, permettant de faire communauté.

Passages centre d’art contemporain 09 rue Jeanne d’Arc 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 0325732827 https://cac-passages.com https://www.instagram.com/passagescentredart/ Passages, centre d’art contemporain, est un lieu de production, de diffusion et d’expérimentation dédié à la création contemporaine nationale et internationale. Présent sur le territoire aubois depuis plus de 40 ans, il a pour objectif de sensibiliser à l’art contemporain et s’engage en faveur de l’accès à la culture pour toutes et tous. Le centre d’art met donc en place 3 à 4 expositions personnelles ou collectives par an, ainsi que des projets liés à la recherche notamment à travers des résidences et des publications. Passages est situé au pied du bouchon, à 5 minutes du centre ville. Accessible en 1h30 de Paris par le TER, et à 10 minutes à pieds de la gare de Troyes. Accès en bus par les lignes : 4, 5, 6, 10 et 24 (arrêts : Jeanne d’Arc ou Victor Hugo)

CAC – Passages – Ginkgo © PH – Troyes La Champagne Tourisme