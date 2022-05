Festival salsa Cuban’O² Crozet Catégories d’évènement: Ain

Crozet

Festival salsa Cuban'O², 1 juillet 2022, Crozet.

2022-07-01 – 2022-07-03

Crozet 01170 Tendez l’oreille… Vous entendez cette musique ? Oui, la salsa revient vous faire vibrer et danser dans un cadre magnifique !

Vous avez adoré la première édition de Cuban’O² ? On vous attend de nouveau pour un moment de partage mémorable. contact@paysdegex-tourisme.com +33 4 50 28 09 16 https://www.paysdegex-montsjura.com/ Crozet

