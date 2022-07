FESTIVAL SALSA Bessan, 16 juillet 2022, Bessan.

FESTIVAL SALSA

place de la Promenade Bessan Hérault

2022-07-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-16 01:00:00 01:00:00

Bessan

Hérault

Pour la première fois, le village va vivre une grande journée aux rythmes des danses latines grâce à l’école locale de salsa « Mojito School ». Celle-ci propose la première édition de ce festival le samedi 16 juillet, sous le nom original de « B100 Buena Vista ». Pour cet événement, les meilleurs professeurs de la région sont attendus à la salle des fêtes et place de la Promenade.

L’école, qui organise des cours et stages tout au long de l’année dans les salles municipales, propose un festival où le public est invité à participer. Chaque professeur fera découvrir la salsa, la bachata ainsi que leurs spécialités à travers des cours à portée de tous sur plusieurs niveaux. Pour les débutants, il sera possible d’apprendre les pas de base, postures et passes pour effectuer de bons premiers pas.

Pour les confirmés, le perfectionnement sera également au programme. Les initiations et différents cours auront lieu tout au long de l’après-midi, de 13h à 19h, avec des réservations conseillées en contactant le 06 24 07 01 07. A partir de 19h, un apéro salsa est programmé ainsi qu’une grande soirée gratuite sur la place de la Promenade avec Dj Nass dès 21h30.

A ne pas manquer !

Première édition de ce festival 100 % Salsa, pour cet événement, les meilleurs professeurs de la région sont attendus ! Venez nombreux !

+33 6 24 07 01 07

Bessan

