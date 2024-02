Festival Salam : 2e Rencontres du festival palestinien Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, mardi 26 mars 2024.

Une double soirée pour célébrer le cinéma palestinien à travers les femmes qui le font dans le cadre du festival Salam. 25 et 26 mars 1

Du 2024-03-25 18:00 au 2024-03-26 22:00.

FESTIVAL SALAM : Les 2e Rencontres du cinéma palestinien

À l’initiative des étudiantes du BDE d’arabe de l’Université Rennes 2, et à la suite du succès de la première édition, le Festival Salam, les 2e rencontres du cinéma palestinien, se tiendront du 21 au 26 mars.

Celles-ci se dérouleront dans différents lieux partenaires : au Cinéma du TNB, au cinéma l’Arvor, au Tambour – Université Rennes 2 et au cinéma Le Sévigné à Cesson-Sévigné. Le programme se compose de projections de films (longs métrages, courts-métrages et documentaires), de conférences, masterclasses, rencontres ainsi que d’animations (concert, exposition). Une richesse et une diversité culturelle qui montre la vitalité de ce cinéma qui depuis quelques décennies, à travers une multitude de narratifs, raconte les affres de la société palestinienne. Ce festival, riche en propositions variées, décline un programme haut en couleurs au service d’une forte démarche interculturelle. Les temps de rencontres, d’échanges et de partages, avec des professionnel·les permettent de se retrouver et de créer un espace de dialogue et d’échange de réelle importance.

La double soirée programmée au Tambour en partenariat avec le service culturel de l’Université Rennes 2 célèbre le cinéma palestinien à travers les femmes qui le font (actrices et réalisatrices). L’occasion d’assister à une conférence et de (re) découvrir deux films contemporains autour de cette thématique :

> Le cinéma palestinien au féminin Table ronde · Lundi 25 mars, 18h

> Dégradé d’Arab et Tarzan Nasser Projection · Lundi 25 mars, 20h

> Amerrika de Cherien Dabis Projection · Mardi 26 mars, 20h

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2