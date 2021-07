Saint-Yan Saint-Yan 71600, Saint-Yan Festival Saint-Yan Scintillant Saint-Yan Saint-Yan Catégories d’évènement: 71600

Saint-Yan 71600 Saint-Yan EUR Le festival de théâtre Saint-Yan Scintillant est né en 2014, de l'initiative du collectif d'acteurs La Cohorte. Ce rendez-vous culturel local rassemble, le temps d'un week-end, une programmation de spectacles courts (20 à 30 minutes) au bourg de Saint-Yan (71). Le Festival Saint -Yan Scintillant propose une expérience unique à chaque spectateur : chaque proposition artistique est présentée plusieurs fois. Tout au long du week end, chaque spectateur a la possibilité de choisir son propre programme, à son rythme, déambulant de spectacle en spectacle, dans des espaces du quotidien transformés en lieux de représentations (école, cantine scolaire, salle du conseil municipal, etc.), et de profiter du village avec un oeil neuf. 2021 sera une édition particulière : parce-que toute aventure collective est amenée à évoluer, le Collectif La Cohorte passe cette année le relais à l'association d'habitants « Saint-Yan Scintillant » pour l'organisation du festival et la construction de sa programmation. Dans une volonté d'ouverture et de découverte, la nouvelle équipe accueillera sept compagnies, poursuivra son travail de maillage territorial, et le partenariat avec plusieurs groupes d'habitants, comédiens amateurs, lecteurs ou spectateurs. styan.scintillant@gmail.com

