du samedi 19 mars au dimanche 20 mars

**Festival Saint Joseph** ————————- Chaque année, à côté de la journée solennelle du 19 mars, **la Famille de Saint Joseph** vous invite à célébrer notre saint patron au cours d’un week-end de fête, de prière, de partage et de formation. Au programme : **Samedi 19 mars** Confession à partir de 9h30 **10h30** Messe solennelle **14h30** Enseignement par le Père Joseph-Marie Verlinde,fsj **16h** Procession, chapelet, Vêpres et renouvellement de notre consécration à saint Joseph **Veillée** de prière **Dimanche 20 mars** **9h** Enseignement de frère Dominique-Joseph,fsj « _Joseph était prophète [Mt 1,18-25] »_ **11h** Messe **14h** Enseignement de frère Elie Ayroulet, fsj _ »Joseph ‘ministre du salut’ » [Redemptoris Custos n°8]_ **16h30** Chapelet **17h** Vêpres **Les enfants sont pris en charge** avec des animations adaptées à leur âge. [Infos et inscription](https://fsj.fr/fsj/festival-saint-joseph-2203/)

mont-rouge@fsj.fr

Saint-Joseph de Mont-Rouge 20 rue du Château d'Eau 34480 Puimisson

2022-03-19 to 2022-03-20

