Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Festival « Saint-Céré dans l’Art Rue » Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Festival « Saint-Céré dans l’Art Rue » Saint-Céré, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Céré. Festival « Saint-Céré dans l’Art Rue » 2021-07-07 – 2021-07-11

Saint-Céré Lot Saint-Céré mercredi 7:

19h: danse au jardin public

vendredi 9:

20h30: théâtre de rue dans la cour du Lycée

samedi 10 :

10h-12h: ateliers participatifs « peintures urbaines » /

15h: déambulation « fête des couleurs » en centre-ville

à partir de 19h: Concerts et DJ dans la cour du lycée

dimanche 11:

10h -12h: parade des vélos déjantés en centre-ville, /

14h -19h: 5 spectacles tout public dans la cour du lycée Art’Zimut et Evidanse vous proposent son Festival « Saint-Céré dans l’Art Rue » avec déambulations, vélos déjantés, jeux ateliers, musique, fête des couleurs, spectacles, flashmob, restauration, buvette,… +33 6 33 10 02 83 mercredi 7:

19h: danse au jardin public

vendredi 9:

20h30: théâtre de rue dans la cour du Lycée

samedi 10 :

10h-12h: ateliers participatifs « peintures urbaines » /

15h: déambulation « fête des couleurs » en centre-ville

à partir de 19h: Concerts et DJ dans la cour du lycée

dimanche 11:

10h -12h: parade des vélos déjantés en centre-ville, /

14h -19h: 5 spectacles tout public dans la cour du lycée Art’Zimut dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Céré Adresse Ville Saint-Céré lieuville 44.85943#1.89248