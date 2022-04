Festival – Saint-Briac en Musique Saint-Briac-sur-Mer, 10 juillet 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Festival – Saint-Briac en Musique Saint-Briac-sur-Mer

2022-07-10 17:30:00 – 2022-07-10

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

17h30 : initiation aux danses bretonnes, 19h00 : concert avec le groupe YOUHADENN , 21h00 : fest-noz avec les groupes ESTRAN et KIKELA.

Après une année 2021 en mode »relâche » à cause de la pandémie, Saint Briac en Musique repart pour 3 jours de festivités.

Au programme :

17h30 : initiation aux danses bretonnes

19h : Youhadenn. Ce groupe vous propose des chansons bretonnes collectées, des ballades irlandaises, écossaises, galloises, des complaintes et autres chansons d’amours contrariées dans un paysage sonore empreint de folk, blues, jazz.

21h : Estran et KiKéLà : Estran est né de la complicité et l’amitié de 4 joyeux compères (4 voix, accordéon diatonique, vielle à roue, violon, clarinette, banjo et bodhran), leur répertoire est vaste dans le domaine celtique puisqu’il s’étend depuis la Bretagne jusqu’au pays cajun (de Louisiane), en passant par l’Irlande, le Québec, agrémenté de chants de marins. Le groupe KiKéLà est une formation fidèle au fest-noz du Festival depuis de nombreuses années.

En plus de leurs talents pour faire bouger les dansous pendant la soirée, ils animent traditionnellement l’initiation aux danses bretonnes à partir de 17h30…

Restauration et buvette sur place pour le dimanche 10 et le lundi 11.

Tous les concerts et le fest-noz sont gratuits.

Dimanche 10 juillet 2022 – A partir de 17h30 – Place du centre

contact@saintbriacenmusique.fr +33 6 81 59 86 02 http://www.saintbriacenmusique.com/

Saint-Briac-sur-Mer

