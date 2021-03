Festival – Saint-Briac en Musique, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Briac-sur-Mer.

Festival – Saint-Briac en Musique 2021-07-10 – 2021-07-13

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

L’association Saint-Briac en Musique organise la 22 ème édition de son Festival.

Vous y retrouvez toutes les musiques et tous les styles ( jazz, rock, pop, chansons, traditionnels…). Tous les concerts et le fest-noz sont gratuits, dans une ambiance conviviale et familiale.

Restauration et buvette sur place.

Samedi 10 juillet : Concert des chorales

Dimanche 11 : Concert de musiques celtiques et Fest Noz

Lundi 12 et mardi 13 juillet : soirée jazz, pop, rock etc…

Sous réserve d’annulation par le préfet, si la pandémie est toujours d’actualité.

Du samedi 10 au mardi 13 juillet 2021 – Place du centre

contact@saintbriacenmusique.fr http://www.saintbriacenmusique.com/

