19h00 : groupe LE GENTIL TRIO, 20h30 : groupe SINGING IN THE RENNES, 22h00 : groupe DE LUXE REVIVAL. Après une année 2021 en mode »relâche » à cause de la pandémie, Saint Briac en Musique repart pour 3 jours de festivités. Au programme : 19h : Le « Très gentil trio » est né de la rencontre de trois jeunes musiciens au conservatoire de Rennes en 2019 : Pierre Bouilleau (guitare), Antonin Gibet (contrebasse) et Zoia Tescher (batterie). Ils reprennent des standards de jazz dans la tradition des grands trios des années 60. Leur premier concert en novembre 2019 au festival Plouer in Jazz a laissé une forte impression au public. 20h30 : Singing in the Rennes que vous retrouverez après les avoir découverts (ou redécouverts) lors de Ca bouge à la Houle. 22h : De luxe revival Depuis bientôt 3 décennies le groupe De Luxe Revival se produit sur différentes scènes de l'ouest de la France, avec son répertoire de standards des années 70 à nos jours (pop, rock, soul, blues…). Ce groupe est composé de Sylvain (guitare, chant), Francis (clavier, chant), Sébastien (basse) et Jean-Marc (percussions, chant). Tous les concerts et le fest-noz sont gratuits. Lundi 11 juillet 2022 – A partir de 19h – Place du centre

