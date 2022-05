Festival Saint-Bénigne – Concert de l’ensemble de chambre Galitzine

Festival Saint-Bénigne – Concert de l’ensemble de chambre Galitzine, 4 août 2022, . Festival Saint-Bénigne – Concert de l’ensemble de chambre Galitzine

2022-08-04 – 2022-08-04 Organisé par les Amis de l’Orgue de l’Eglise Saint-Bénigne. nConcert donné par l’Ensemble de chambre Galitzine dans le cadre de son Festival dans le Haut-Doubs nTarifs à venir. Organisé par les Amis de l’Orgue de l’Eglise Saint-Bénigne. nConcert donné par l’Ensemble de chambre Galitzine dans le cadre de son Festival dans le Haut-Doubs nTarifs à venir. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville