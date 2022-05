Festival Saint-Bénigne – Chants polyphoniques corses Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

2022-07-19

Festival Saint-Bénigne – Chants polyphoniques corses
Pontarlier, 19 juillet 2022

Proposé par Les Amis de l'Orgue de l'Eglise Saint-Benigne de Pontarlier.
Concert de chants polyphoniques corses donné par le Choeur de SARTENE (la référence dans le domaine du chant corse). Dirigé par Jean-Paul Poletti.
Tarifs à venir.
http://www.concert-pontarlier.org/

