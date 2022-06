Festival Saint Amand fait son intéressant

Spectacles de rue 17h : Prise de parole. Institutions et élus(e)

18h : Cie Lézards Bleu « L’Aimant », danse sur la façade de l’Abbaye accompagnée des musiciens du conservatoire (1h), départ cour de l’école

19h : Ta Mémé Cowboy « Scopitone », boîte à musique télé virtuelle, camion au séchoir

19h30 : Cie Ta Chaloupe « Octobre », théâtre déambulation (1h15), départ au séchoir

21h30 : Concert « WindStock » avec le conservatoire de musique (1h), cour de l’école

23h : Concert OpUs « la veillée », théâtre (1h45), Pré Naïda

23h15 : Truk 2 filles, chansons à texte (40 min), autour de la guinguette

Tout public

