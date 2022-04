Festival Rush Rouen, 3 juin 2022, Rouen.

Festival Rush Rouen

2022-06-03 – 2022-06-05

Rouen Seine-Maritime Rouen

Depuis son premier album BE SENSATIONAL, Jeanne Added s’est construit une solide et ensorcelante réputation de performeuse. Une présence et une voix reconnues comme hors normes. Nommée curatrice du prochain festival RUSH, nous avions déjà eu le plaisir de l’accueillir en 2018 à l’occasion de la sortie du lumineux RADIATE. Aujourd’hui, les mots qui ouvrent ce disque résonnent encore plus intensément: « I remember you, you remember me, we’ll be somebody new, at least we’ll try to be » (je me souviens de toi, tu te souviens de moi, nous serons quelqu’un de nouveau, au moins on essaiera). Pour cette édition 2022, la programmation espère des horizons meilleurs en faisant la part belle aux générations, expériences et paroles nouvelles.

Depuis son premier album BE SENSATIONAL, Jeanne Added s’est construit une solide et ensorcelante réputation de performeuse. Une présence et une voix reconnues comme hors normes. Nommée curatrice du prochain festival RUSH, nous avions déjà eu le…

+33 2 32 10 88 60 http://rush.le106.com/le-festival/

Depuis son premier album BE SENSATIONAL, Jeanne Added s’est construit une solide et ensorcelante réputation de performeuse. Une présence et une voix reconnues comme hors normes. Nommée curatrice du prochain festival RUSH, nous avions déjà eu le plaisir de l’accueillir en 2018 à l’occasion de la sortie du lumineux RADIATE. Aujourd’hui, les mots qui ouvrent ce disque résonnent encore plus intensément: « I remember you, you remember me, we’ll be somebody new, at least we’ll try to be » (je me souviens de toi, tu te souviens de moi, nous serons quelqu’un de nouveau, au moins on essaiera). Pour cette édition 2022, la programmation espère des horizons meilleurs en faisant la part belle aux générations, expériences et paroles nouvelles.

Rouen

dernière mise à jour : 2022-02-26 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES