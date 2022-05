FESTIVAL RUSH presqu’île rollet, 3 juin 2022, Rouen.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à presqu’île rollet

JEANNE ADDED + VITALIC + IRÈNE DRÉSEL + MANSFIELD TYA + JACQUES + LOUS AND THE YAKUZA + CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL + CHLOÉ – SLOMO A/V + LUCIE ANTUNES + QUINZEQUINZE + FRANKY GOGO + LÉONIE PERNET + TSHEGUE + NOVEMBER ULTRA + CRYSTAL MURRAY + BBYMUTHA + DELISH DA GODDESS + LE JUIICE + BLACK SEA DAHU + GYSTERE + JULIEN DESPREZ + JOHN GREAVES + UNDERGROUND SYSTEM + YELLI YELLI + PORRIDGE RADIO + DALHIA + KIDROMI + TOLVY + PHIA MÉNARD + MANON LABRY + SMITH vec ses albums Be Sensational et Radiate, Jeanne Added s’est construit une solide et ensorcelante réputation de musicienne. Nommée curatrice du festival cette année, elle présente une programmation chaleureuse et haute en couleur pour cette édition, à l’image du visuel de l’affiche réalisé à partir d’une oeuvre du photographe, cinéaste et plasticien français Smith. Aux côtés de Jeanne Added, nous retrouverons le live techno cinétique, rétrospectif et futuriste de Vitalic, les motifs harmoniques et électroniques de Mansfield Tya, les chansons pop et fantaisistes de l’électronicien Jacques, l’égo-trip conquérant et le flow tranchant de Le Juiice, la musique instrumentale et percussive de Lucie Antunes, la performance théâtrale et chorégraphiée de Phia Ménard, les ambiances foisonnantes du collectif QuinzeQuinze, la transe afro-punk et le rock brûlant du duo Tshegue, la disco cosmique et l’électro magnétique de Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, le projet live ambiant et texturé de Chloé sous le pseudo SloMo A/V, l’indie-folk orchestrale et tempétueuse de Black Sea Dahu, la musique fiévreuse et résolument queer de Franky Gogo, le bouillonnant combo new-yorkais afro-funk Underground System, la pop moderne et la soul envoûtante de Crystal Murray, la poésie rap et la pop déterminée de Lous and The Yakuza, le hip hop queer et Dirty South de Delish Da Goddess, les mélodies pop douces et puissantes de November Ultra, les cut-up sonores fulgurants du guitariste Julien Desprez le rap cru et plein d’humour de la sensationnelle Bbymutha, le jazz-funk rétro-futuriste et DIY de Gystere, le free-jazz-rock de l’inclassable musicien gallois John Greaves, les influences pop, trap et rock de Kidromi, le genre hybride entre cold wave, pop et hip-hop de Dalhia, la pop électronique et la prose percutante de Léonie Pernet, la techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale d’Irène Drésel, l’électro mélodique et puissante de Tolvy, la folk kabyle et l’identité plurielle de Yelli Yelli, le post-punk idiosyncratique de Porridge Radio et la conférence de Manon Labry sur la révolution punk et féministe des Riot Grrrls.

PASS 1 JOUR : Location 10€ / Guichet 15€ / Tarif réduit 7€ / Abonné 5€ / Gratuit – de 13 ans PASS 3 JOURS : Location 24€ / Guichet 30€ / Tarif réduit 16€ / Abonné 12€ / Gratuit – de 13 ans

Presqu’île Rollet

presqu'île rollet rouen Rouen flaubert Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T18:30:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T23:59:00