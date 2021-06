Festival Rural’Art Le Mené, 19 juin 2021-19 juin 2021, Le Mené.

Festival Rural’Art 2021-06-19 – 2021-06-19 Plessala La Roche aux cerfs

Le Mené 22330

Une exposition en pleine forêt et en bordure de rivière.

Quoi de mieux qu’une balade artistique pour profiter d’un bol d’air frais bien mérité ?

Le Festival Rural’Art : la balade artistique se déroulera sur le remarquable site de La Roche au Cerf accès par Plessala (Le Mené).

Au programme :

· Exposition d’œuvres d’art le long de la balade

· Réalisation de peintures en direct par des artistes locaux

· Animations musicales (le midi et le soir)

· Contes et légendes (Cie Chat qui miaule) (le samedi à 16h et le dimanche à 15h)

· Balade ornithologique guidée par l’association de la LPO (le dimanche à partir de 10h) (sur réservation par mail à lapausesyndic@gmail.com ou par téléphone au 06 22 53 11 64)

· Aire de jeux XXL

Nous avons hâte de vous y retrouver !!!

lapausesyndicale@gmail.col

