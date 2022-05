Festival Rues et Vous Rions Rions Catégories d’évènement: Gironde

Rions

Festival Rues et Vous Rions, 7 juillet 2022, Rions. Festival Rues et Vous Rions

2022-07-07 20:00:00 – 2022-07-10

Rions Gironde Rions EUR 6 14 Rues et Vous c’est 4 jours de festival au grand air et à ciel ouvert ! Pour le temps fort, 20 compagnies en théâtre, danse, cirque, musique, débarqueront pendant 2 jours au cœur de la cité rionnaise, à la faveur des ruelles, des places ombragées… Sans oublier les escapades sur les communes, avec 3 spectacles qui sillonneront le territoire sur les deux rives de Garonne.

Il y en aura pour tous les âges, toutes les envies à condition de se laisser porter par la programmation, toujours stylée, décalée, pétillante et saugrenue ! JEUDI 7 JUILLET : VIRELADE – à partir de 20h00

VENDREDI 8 JUILLET : RIONS – à partir de 17h00

SAMEDI 9 JUILLET : RIONS – à partir de 16h00

DIMANCHE 10 JUILLET : CERONS – à partir de 15h30 Rues et Vous c’est 4 jours de festival au grand air et à ciel ouvert ! Pour le temps fort, 20 compagnies en théâtre, danse, cirque, musique, débarqueront pendant 2 jours au cœur de la cité rionnaise, à la faveur des ruelles, des places ombragées… Sans oublier les escapades sur les communes, avec 3 spectacles qui sillonneront le territoire sur les deux rives de Garonne.

Il y en aura pour tous les âges, toutes les envies à condition de se laisser porter par la programmation, toujours stylée, décalée, pétillante et saugrenue ! JEUDI 7 JUILLET : VIRELADE – à partir de 20h00

VENDREDI 8 JUILLET : RIONS – à partir de 17h00

SAMEDI 9 JUILLET : RIONS – à partir de 16h00

DIMANCHE 10 JUILLET : CERONS – à partir de 15h30 Rues et Vous c’est 4 jours de festival au grand air et à ciel ouvert ! Pour le temps fort, 20 compagnies en théâtre, danse, cirque, musique, débarqueront pendant 2 jours au cœur de la cité rionnaise, à la faveur des ruelles, des places ombragées… Sans oublier les escapades sur les communes, avec 3 spectacles qui sillonneront le territoire sur les deux rives de Garonne.

Il y en aura pour tous les âges, toutes les envies à condition de se laisser porter par la programmation, toujours stylée, décalée, pétillante et saugrenue ! JEUDI 7 JUILLET : VIRELADE – à partir de 20h00

VENDREDI 8 JUILLET : RIONS – à partir de 17h00

SAMEDI 9 JUILLET : RIONS – à partir de 16h00

DIMANCHE 10 JUILLET : CERONS – à partir de 15h30 Service Culture CDC

Rions

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT Cadillac-Podensac

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Rions Autres Lieu Rions Adresse Ville Rions lieuville Rions Departement Gironde

Rions Rions Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rions/

Festival Rues et Vous Rions 2022-07-07 was last modified: by Festival Rues et Vous Rions Rions 7 juillet 2022 Gironde Rions

Rions Gironde