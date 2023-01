FESTIVAL RUES ET CIES Épinal Épinal OT EPINAL ET SA REGION Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges Épinal Cette édition spéciale va permettre de plonger dans le spectacle vivant et de renouer avec la création artistique.

Ce festival pluridisciplinaire permet une immersion dans le spectacle de rue, vivant et créatif avec 18 compagnies françaises et étrangères en ”IN” et 22 compagnies professionnelles et amateurs accueillies, 40 spectacles différents: théâtre, musique, danse, cirque, acrobaties, fanfare, clown… Pour un programme riche et varié qui promet de fortes émotions, des surprises, de l’humour et de la poésie.

Le Festival Rues et Cies sera organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Toutes les informations sont dans le programme.www.ruesetcies.fr

Tous les spectacles sont gratuits isabelle.sartori@epinal.fr +33 3 29 68 50 23 http://www.ruesetcies.fr/

