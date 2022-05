Festival Rue des Étoiles Biscarrosse, 12 juillet 2022, Biscarrosse.

Festival Rue des Étoiles Site Latécoère Avenue Pierre Georges Latécoère Biscarrosse

2022-07-12 – 2022-07-18 Site Latécoère Avenue Pierre Georges Latécoère

Biscarrosse Landes

EUR 6 17 Tous les ans, au mois de juillet, ce festival vous invite à découvrir des spectacles de cirque contemporain originaux et variés sur le site idyllique du Lac Latécoère à Biscarrosse.

Durant plusieurs jours, se succèderont acrobates, jongleurs, clowns, pour vous entraîner dans un voyage merveilleux au plus près des étoiles.

En plein air ou sous chapiteau, les compagnies se suivent mais ne se ressemblent pas !

Petits et grands se retrouveront dans cet univers du spectacle vivant qui allie humour, poésie et fantaisie, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Tous les ans, au mois de juillet, ce festival vous invite à découvrir des spectacles de cirque contemporain originaux et variés sur le site idyllique du Lac Latécoère à Biscarrosse.

Durant plusieurs jours, se succèderont acrobates, jongleurs, clowns, pour vous entraîner dans un voyage merveilleux au plus près des étoiles.

En plein air ou sous chapiteau, les compagnies se suivent mais ne se ressemblent pas !

Petits et grands se retrouveront dans cet univers du spectacle vivant qui allie humour, poésie et fantaisie, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

+33 5 58 78 82 82

Tous les ans, au mois de juillet, ce festival vous invite à découvrir des spectacles de cirque contemporain originaux et variés sur le site idyllique du Lac Latécoère à Biscarrosse.

Durant plusieurs jours, se succèderont acrobates, jongleurs, clowns, pour vous entraîner dans un voyage merveilleux au plus près des étoiles.

En plein air ou sous chapiteau, les compagnies se suivent mais ne se ressemblent pas !

Petits et grands se retrouveront dans cet univers du spectacle vivant qui allie humour, poésie et fantaisie, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

A.Vacheron

Site Latécoère Avenue Pierre Georges Latécoère Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-05-02 par