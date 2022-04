Festival Romy SCHNEIDER Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Turckheim Haut-Rhin Retour du festival de cinéma consacré à l’égérie de Claude Sautet !

19 août : inauguration du festival.

Du 20 au 28 août : exposition rétrospective autour de Romy Schneider et de ses films, Salle de la Décapole.

20 août : projection de film à l’Espace Rive Droite.

21 août : défilé de voitures des années 70 à travers la Vieille Ville.

27 août : Concert de la chorale «Entre vignes et chants» à l’Eglise Sainte Anne, 17h. Retour du festival de cinéma consacré à l’égérie de Claude Sautet.

Exposition – projection de film, défilé de voitures ancienne des années 70, Concert de la chorale ”Entre vignes et chants”…

Le programme détaillé sera disponible ultérieurement. +33 3 89 27 61 62 Retour du festival de cinéma consacré à l’égérie de Claude Sautet !

