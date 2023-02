FESTIVAL ROLLING SAONE Rue Sauzay, 18 mai 2023, Gray Gray.

2023-05-18 17:00:00 – 2023-05-20

0 EUR Familial et populaire : Rolling Saône debout sur ses deux jambes !

Quel plaisir de se retrouver pour évoquer la prochaine édition du festival Rolling Saône.

Si 2022 aura marqué le retour des grands rendez-vous festifs, 2023 sera à n’en pas douter

l’année de la confirmation de l’envie et du besoin de se retrouver et de partager des

émotions communes. Plus que jamais, le festival porté par une organisation 100%

bénévole s’appuie sur ces valeurs historiques : offrir au plus grand nombre une occasion de

voir des artistes majeurs, dans tous les registres !

Le rendez-vous graylois désormais incontournable est donc de retour du 18 au 20 mai 2023

pour trois jours de concerts et de partage. Rolling Saône accueillera cette année 21 artistes

pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Dès le jeudi, la barre est placée très haute avec une soirée aux accents résolument rock,

entre poids lourds et jeunes pousses, entre accents celtiques et groove ravageur !

Matmatah, Celkilt ou encore les inclassables Elmer Food Beat notamment se succéderont

sur scène. Il faudra d’ailleurs se tenir prêt dès le début de soirée avec le phénoménal duo

Ko Ko Mo, sensation rock et groove de cette année : à voir absolument !

La diversité est dans l’ADN de Rolling Saône et la soirée du vendredi l’illustre parfaitement.

Si les régionaux de l’étape seront bien présents (Les Infidèles, Pierre-Hugues José…), le

festival aura également l’honneur d’accueillir Benjamin Biolay, l’un des plus talentueux

auteur-compositeur-interprête de la scène française. Sur la grande scène, les plus jeunes

apprécieront le phénomène Jok’Air, et la soirée s’achèvera avec le duo de DJ-producteurs

Synapson.

Dernier round samedi avec le retour de Kendji Girac qui, alors en pleine ascension,

découvrait à Gray l’ambiance si particulière des festivals en 2015. Devenu aujourd’hui un

artiste majeur de la scène francophone, nul doute que le public familial de Rolling Saône lui

réservera un accueil chaleureux ! Immanquable également, le désormais traditionnel final en

mode « dance floor » avec là encore un artiste de renommé mondiale : The Avener.

A l’heure où tous les acteurs culturels, particulièrement les associations, se trouvent

fragilisés par une conjoncture difficile, Rolling Saône fait le choix de l’optimisme et du

pragmatisme. Sachant compter sur des bénévoles soudés et inventifs ainsi que sur un

maillage de partenaires et mécènes fidèles, Rolling Saône avance, un pas après l’autre !

Rendez-vous du 18 au 20 mai 2023 pour faire un bout de chemin ensemble !

rolling.saone@orange.fr +33 68823238 https://www.rolling-saone.com/

